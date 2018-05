Algérie: Hommage à Paris à Djamel Allam

En novembre dernier, une quinzaine d'artistes avait célébré les 40 ans de carrière de Djamel Allam, lors d'un gala hommage, rappelle-t-on Safy Boutella, Salim Fergani, Hamdi Bennani, Akli Yahyatene, Bekakchi El Kheir et des dizaines d'autres avaient tous fait le déplacement pour lui exprimer leur solidarité individuelle et collective en ces moments de convalescence, mais aussi lui dire de vive voix, le respect qu'ils vouent à son talent, à son originalité et son apport global au patrimoine musical national.

Djamel Allam, qui lutte actuellement contre la maladie, remplissait les grandes salles de France et dans plusieurs autres villes en Europe et aux Etats-Unis.

Plusieurs chanteurs ont pris part à cette soirée, dont Idir, Madjid Soula, Amazing Kateb, Ali Amrane, Akli D et durant la soirée les quatre artistes ont chanté les grands titres du répertoire de Djamel Allam, cet élève du cheikh Sadek El-Bedjaoui, qui a marqué la chanson kabyle en remportant plusieurs succès auprès du public et des médias.

L'hommage s'est déroulé au Cabaret Sauvage, en présence de la famille artistique, venue essentiellement pour le chateur et musicien algérien, auteur d'Arjouth (Laissez-moi raconter) et de Mi ara d-youghal (Quand il reviendra).

