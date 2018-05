Algérie: Prise en charge des catégories vulnérables - L'expérience algérienne un exemple à suivre

- Le directeur général de l'Organisation arabe du travail (OAT), Fayez Al-Mutairi, a salué dimanche à Alger l'expérience algérienne en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, des femmes et des catégories vulnérables.

Dans une déclaration à la presse après avoir été reçu par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, M. Al-Mutairi a salué les "grands progrès" en matière de prise en charge par le ministère des catégories vulnérables à la faveur de différents types de soutien, notamment les micro-projets et ceux destinés aux femmes et aux personnes aux besoins spécifiques, précisant que cette expérience "sera transmise aux pays arabes".

Lors de la rencontre, Mme Eddalia a donné au directeur général de l'OAT un aperçu des actions menées par le ministère dans le domaine de la lutte contre le chômage et de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et des catégories vulnérables par l'intermédiaire de l'Agence de développement social et de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Le directeur général de l'OAT effectue une visite officielle de deux jours en Algérie pour participer à l'Atelier sur "Le réseau arabe dédié aux informations sur le marché du travail" dont les travaux ont débuté dimanche.