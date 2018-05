Algérie: Clôture à Alger du 10e Festival national de la musique andalouse Sanaa

Ouvert le 6 mai, le 10e Festival national de la musique andalouse Sanaa a accueilli six associations d'Alger, Bejaïa, Mostaganem, Borj Bou Arreridj et Boufarik, avec, en marge des prestations, des hommages rendus à d'anciens maîtres disparus et une conférence sur le système modal de la musique Sanaa.

L'ensemble algérois, parmi lequel les benjamins Hakim Tilioua (15 ans) au violon, Haroun Djaffar (13 ans) au nay et Sifeddine Bennekrela (12 ans) à la percussion, a étalé "Noubet Dil", embarquant le public présent dans une randonnée onirique, dans une ambiance de grands soirs, "Noubet Dil" a été conduite par les voix limpides de Rokia Kesbadji Malek à l'oud, Sara Khemsi au violon, Thanina Chaabane au r'beb, Mouffok Mohamed Lamine à la mandoline et Ramzi Lemnouer à l'oud.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.