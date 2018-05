Algérie: Ramadhan - Evaluation de l'état d'avancement des préparatifs de l'opération de solidarité

Parmi les "points positifs et avantages" de ce système, qui s'inscrit dans le cadre du processus de modernisation lancé, depuis quelques années, par les services du ministère de l'Intérieur "l'utilisation du registre national de l'état civil pour l'inscription des bénéficiaires du colis de ramadan (démunis), une démarche qui exclura les bénéficiaires fictifs ou décédés et mettra fin au phénomène de la multiplicité d'inscription de la même personne dans plusieurs communes".

Ces instructions ont porté sur la nécessité d'entamer la distribution des colis, contenant tous les produits nécessaires, avant le début du mois sacré du ramadan, d'assurer les conditions de conservation des denrées et d'attacher un souci particulier au "respect de la dignité des citoyens et des familles démunies".

Présidée par chef de cabinet du ministère, Abdelhak Nasri en présence des secrétaires généraux et des inspecteurs des wilayas, des chefs de Daïras et des secrétaires généraux des communes, la réunion a été consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs relatifs à l'opération de solidarité pour le mois du ramadhan et qui sera gérée, pour la première fois, via un système informatisé pour lui conférer davantage d'"efficacité" à travers l'ensemble du territoire national, a indiqué à l'APS un responsable auprès du ministère.

