Algérie: L'addiction aux smartphones peut entraîner des problèmes de santé publique

Canbarra — L'addiction aux smartphones peut entraîner des problèmes d'anxiété, une perte du sommeil et une performance scolaire médiocre, ce qui en fait désormais un problème de santé publique, indique une étude australienne.

L'étude de l'Université Deakin à Melbourne réalisée auprès de 400 étudiants de premier cycle a révélé qu'un tiers des participants se sont montrés anxieux, vu qu'ils étaient incapables de consulter régulièrement leurs smartphones.

Quelque 40% se sont sentis perdus sans leurs portables, 34% ont été privés du sommeil en raison de l'utilisation de leurs appareils, tandis que plus de la moitié consultaient leurs téléphones alors qu'ils devaient faire autres choses, selon l'étude.

Les résultats, qui ont été surprenants, ont confirmé que l'utilisation problématique des smartphones devient un problème de santé publique de plus en plus répandu, a souligné le chercheur principal, Dr Sharon Horwood.

"Quand l'usage de smartphones devient excessif, il peut entraîner plusieurs effets négatifs, y compris une mauvaise humeur, une condition physique réduite, une perte du sommeil et une performance scolaire médiocre", a-t-il ajouté.

Le spécialiste a, en outre, indiqué que la peur de manquer quelque chose (FOMO - fear of missing out), une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement, explique pourquoi les gens peuvent devenir trop dépendants de leurs téléphones car ils ressentent le besoin de rester constamment connectés via les médias sociaux.

Un autre facteur important réside dans la conception des smartphones et des applications, qui sont "délibérément addictifs" pour inciter les utilisateurs à rester connecter le plus longtemps possible.