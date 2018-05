Afrique Centrale: Le Gabon, le Congo et le Tchad quittent l'UNIFFAC

Nouvelle tension au sein de l'UNIFFAC (Union des Fédérations de football d'Afrique Centrale). Dans un courrier adressé au président de la CAF (Confédération africaine de football), Ahmad, le Gabon, le Congo et le Tchad annoncent leur retrait provisoire de l'organisation pour cause de violations des textes par son président.

« Nous souhaitons appeler votre haute attention sur les dysfonctionnements qui perturbent depuis quelques temps le fonctionnement de l'Union« , peut-on lire. Sont reprochés à Patrice Edouard Ngaissona, président de l'UNIFFAC, la violation des textes notamment en ses articles 4 et 5 qui fixent le siège de l'institution à Libreville et un Gabonais pour secrétaire général.

« Malheureusement, dès la prise de fonction du président e exercice, et sans jamais avoir été validé par l'Assemblée générale, il nous a été donné de constater la délocalisation du siège et du compte bancaire de l'institution à Bangui (RCA) et la nomination d'un ressortissant centrafricain aux fonctions de secrétaire général en parfaite violation des dispositions statutaires sus-rapportées« , lit-on.

Ce n'est pas la première fois que ces faits sont reprochés à Ngaissona, également membre du Comité exécutif de la CAF. « Notre sous région ne va jamais se développer à cause de notre orgueil. J'ai battu le président du Congo pour être à la tête de l'UNIFFAC, le président du Gabon pour être au comité exécutif de la CAF et celui du Tchad veut le poste du SG de l'UNIFFAC, je n'ai pas dis non mais ça doit se faire dans les règles de l'art puisque l'ancien SG avait demissionné et j'ai mis un intérimaire. Pour les président du Gabon et Tchad, la RCA ne pèse pas, elle n'a jamais joué une CAN pourquoi c'est son président rafle tout? Ils ne sont pas contents. Le Cameroun est là, la RDC, la RCA, le Sao Tomé et la Guinée Equatoriale, nous pouvons faire avec mais c'est une crise qui va se régler« , se défend le président à un journal local.

L'UNIFFAC regroupe 8 pays à savoir, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, la RD Congo et Sao Tome et Principe.