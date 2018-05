Sénégal: Bouna Mohamed Seck, directeur de cabinet du président de l'assemblée nationale - «Le réveil va être brutal pour certains»

interview

Les «cris d'Orfraie» et autres invectives contre le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ne passeront pas. C'est le sentiment du Directeur de cabinet de la 2ième personnalité de l'Etat, Bouna Mohamed Seck, qui estime que «personne ne réussira à bloquer l'Assemblée nationale».

Dans cet entretien accordé à Sud quotidien, le Chargé des élections à l'Alliance des forces de progrès (Afp), s'en est pris aux détracteurs de son mentor de Secrétaire général, non sans indiquer que la minorité à l'Assemblée ne peut pas «prétendre imposer un droit de véto dans le fonctionnement des Institutions». Il prédit par ailleurs que « le réveil va être brutal pour certains. »

Qu'en est-il des rapports entre le régime en place et son opposition, au moment où certains évoquent une rupture de confiance ?

Quand on jette un regard sur la composition de cette opposition, on est très perplexe. C'est un rassemblement de contraires. Parmi les membres de l'opposition, il y a ceux qui ont combattu rageusement le régime précédent.

J'ai comme l'impression qu'on veut organiser un oubli, une amnésie collective. Parce que le parti qui fait figure de chef de cette opposition est comptable de 12 ans d'abus de toutes sortes, en matière de libertés, de bonne gouvernance, d'incompétence aussi, notamment dans la sphère diplomatique, de manque de retenue, de mesure.

On a voulu même organiser une succession dynastique, transformer notre pays en espèce de royaume... Mais, je voudrais surtout affirmer avec force que nulle part au monde, on ne trouvera une opposition qui réclame un droit de véto. Quand on est minoritaire en démocratie, on se plie aux choix du peuple.

L'opposition parle de forcing lors du vote de la loi sur le parrainage, car il n'y avait pas de débat, selon elle.

A l'Assemblée nationale, vous avez vu que, pendant toute la journée, il y a eu un débat. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. En fait, c'était deux stratégies classiques dans toute démocratie d'ailleurs, qui étaient face à face.

D'une part l'opposition qui voulait organiser un blocage, en passant par des artifices, avec par exemple, ces 14 motions. Je pense que le président de l'Assemblée nationale aurait pu, il serait dans son droit, dire que c'est une seule motion.

Le peuple avait vu, en direct, que dans les interventions ce n'était pas la forme mais le fond qui était souvent évoqué. C'était un réquisitoire contre le parrainage. Pourtant, la majorité, de manière très tolérante, a écouté cette longue litanie.

La procédure a été répétée 14 fois et la majorité a voté contre, ce qui est normal. Encore une fois, nulle part dans le règlement intérieur de l'Assemblée, il est écrit que la minorité a le droit d'exercer le droit de véto. Ça n'a jamais existé dans une démocratie.

Ne trouvez-vous pas légitimes les inquiétudes formulées par l'opposition sur le parrainage, quand on sait que techniquement c'est un peu compliqué?

Le taux d'analphabétisme est une réalité. Mais ça n'a jamais été un obstacle au développement de notre démocratie. Evidemment, c'est une donnée dont il faut tenir compte.

Moi j'ai représenté le candidat Moustapha Niasse et celui de Benno Bokk Yakaar à la Commission nationale de recensement des votes. On s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas signatures dans certains procès-verbaux.

Il y avait des croix partout. Mais, la loi est claire et nous avons convoqué l'article pertinent du Code électoral et le juge des élections a tout de suite fait droit à notre requête en annulant tous ces procès-verbaux dépourvus de signatures.

-Une autre des inquiétudes est que le parrainage s'oppose au secret du vote. Qu'en pensez-vous ?

Il y a une grande confusion qu'on veut entretenir dans cette affaire de parrainage en disant que ça affecte le mode d'élection du président de la République. C'est tout à fait inexact parce que le parrainage est préalable à l'élection. Ce n'est ni pendant, ni après. On ne touche à aucune clause d'éternité.

La vérité, c'est que le parrainage fait partie des conditions d'éligibilité pour se faire accepter comme candidat. Une autre confusion qu'on entretient, parrainer quelqu'un, ce n'est pas voter pour lui. Le parrainage n'est pas le vote. Vous avez vu en France, des élus de droite parrainer des candidats de gauche, et vice-versa.

Pour la deuxième phase de la gestion de ce processus de parrainage jusqu'au décompte par le Conseil constitutionnel, qui touche le Code électoral, le président de la République a dit de manière très claire qu'il favorise, encourage, souhaite la discussion sans préalable, sans tentatives de diktats d'une partie de la classe politique par rapport à une autre. Nous souhaitons tous, avoir une démocratie apaisée.

Le président Moustapha Niasse a exprimé à plusieurs reprises son souhait de quitter la tête du parti au profit de la jeune génération, mais il est toujours là. Que se passe-t-il ?

C'est vrai, il a souvent exprimé le souhait de partir. Mais, nous sommes les premiers à lui dire non, ne partez pas. Parce que c'est le ciment de l'Afp. C'est l'incarnation de l'Afp. C'est la garantie de l'unité, de la cohésion de l'Afp.

Nous avons la modestie de considérer que, s'il partait aujourd'hui, aucun responsable de l'Afp n'a son envergure, son vécu, son expérience, son autorité, son leadership.

Nous nous employons à lui demander de rester avec nous et nous considérons qu'il faut bâtir autour de lui une équipe solide, soudée, dans cette phase de transition que nous souhaitons la plus longue possible.

De l'avis de certains analystes politiques l'Afp est fragilisée par son compagnonnage avec l'Apr dans Benno. Qu'en pensez-vous ?

Je ne vois pas l'Afp fragilisé parce que vous verrez lors de son Congrès, que cette Afp est en train de rajeunir, de se massifier, elle a une assise nationale dans tous les coins et recoins du Sénégal. Vous avez vu dans toutes les régions, il y a eu des Assemblée générales.

Dans la plupart des départements déjà, il y a eu des Ag et ça se poursuit. La prochaine étape, ce sera au niveau des communes.

Donc, c'est un parti qui est en train de s'organiser, d'avoir des activités régulièrement, pas seulement au sommet, mais à la base avec des activités concrètes et coordonnées au niveau du sommet. Donc, ce parti a un calendrier.

L'Afp va-t-elle présenter un candidat ?

La présidentielle de 2019, notre candidat c'est le président Macky Sall. Ça c'est intangible. Nous irons aux locales de 2019 en négociant avec nos alliés. Mais, sans avoir à l'esprit que nous accepterons l'inacceptable. C'est un parti souverain.

Et d'ailleurs, «en 2024, nous irons à la présidentielle avec un candidat de l'Afp». Cette souveraineté de l'Afp est un acquis irréversible. L'Afp a été créé et tout de suite, ce bébé a commencé à combattre.

Depuis sa création, tous ceux qui ont engagé un combat injuste, antidémocratique contre l'Afp ont su à leurs dépens qu'ils étaient dans l'erreur. Une erreur qui leur a été tous fatale.

Dans Benno, il y a le défi du premier tour pour le candidat Macky Sall. Mais, est-ce que ce nouveau Benno, qui connait beaucoup de départs, peut faire gagner Macky Sall dès le premier tour ?

J'entends souvent les gens évoquer cette question. Ce que les gens oublient d'une part, c'est que l'élection présidentielle n'a rien à voir avec les élections législatives ou locales, d'autre part, si on analyse le fichier électoral, c'est une minorité qui appartient aux partis politiques.

Ce ne sont pas les militants d'un parti politique qui éliront un président de la République. Un président de la République qui compterait que les militants de son parti ne serait jamais élu. Donc, c'est une mauvaise approche, à mon avis.

Donc, le président Macky Sall sera jugé par rapport à son bilan qui est élogieux à tout point de vue... A mon avis, le président Macky Sall, par la grâce de Dieu, va être élu au premier tour.