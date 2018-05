Sénégal: Abdoulaye Baldé sur le dossier casamançais - «Macky est en train de répéter les mêmes erreurs que Diouf et Wade»

A l'en croire, «Cad/Diisso», une fois au pouvoir, mettra un terme à ce conflit qui dure depuis plus de 35 ans. Mais, en attendant, «il faut faire un bilan de ce qui s'est passé depuis 1982», insiste, en outre, le maire de Ziguinchor, soulignant la nécessaire «préservation de l'unité nationale» et «l'ancrage dans l'unité africaine».

Revenant sur l'attaque de la semaine dernière à peine attribuée à des groupes terroristes non-identifiés, l'ancien Commissaire divisionnaire de police et ancien ministre de la Défense, écarte toute conclusion hâtive. «Le nouveau phénomène qu'on a constaté ces derniers jours et qui a consisté au dynamitage du pont de Niambalang, c'est une nouvelle forme de violence dans le déroulement de ce conflit.

