Sénégal: 18ème assemblée générale du MEDS - Vers la production d'un livre blanc

Il ajoute: «nous sommes en situation de veille et les chefs d'entreprises peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous serons à vos côtés pour vous permettre de faire face victorieusement aux obstacles engendrés par la finance internationale et la mondialisation des marchés... », fait-il savoir.

Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan laisse entendre que les propositions et suggestions du Meds sont bien accueillies dans les sphères du pouvoir.

Cet engagement exprime sa foi en la liberté de la personne dans le domaine économique. Cette liberté est une valeur fondamentale et un droit inaliénable à promouvoir et à protéger».

M. Diop de lancer à l'endroit du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, en présence de la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye: «Le Meds s'inscrit, depuis des années, dans une logique de participation à la politique de développement et de stimulation des intelligences nationales.

Sous ce rapport, il dira que «cette 18ème session de l'assemblée générale, à l'instar des précédentes, est, à cet effet, un moment d'échanges, d'évaluation, d'élaboration de projets, de programmation d'un agenda d'action et, comme de tradition, de renouvellement du Bureau exécutif et du Conseil d'administration... »

Mbagnick Diop, dans son discours estime que «le développement économique et social de notre pays passe par l'émancipation d'un secteur privé dynamique et performant, à travers un dialogue permanent et soutenu avec les pouvoirs publics».

Le livre blanc est un ouvrage dans lequel sont compilées des informations destinées à convaincre un public ciblé, le plus souvent composé de décideurs ou de prescripteurs, sur un sujet particulier qui peut-être technique, sociétal, économique etc. Ce document est conçu de manière à orienter les lecteurs vers une prise de décision commerciale.

