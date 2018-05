Sénégal: Dr Cheikh Tidiane Dièye sur l'appel du président Macky Sall - «Certes important mais tardif»

Se prononçant hier, dimanche 6 mai, lors de son passage à l'émission Objection de la radio Sud fm, Dr Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de la Plateforme Avenir « Senegaal bi ñu bëgg» a dit que la main tendue du président Macky Sall pour une concertation nationale avec l'opposition sur le pétrole et le gaz risque de ne pas être acceptée par ses opposants.

Pour cause, le successeur de l'avocat Me Mame Adama Gueye à la tête de la Plateforme Avenir « Senegaal bi ñu bëgg », tout en reconnaissant l'importance de cette convocation juge cependant tardif le moment choisi par de Macky Sall pour le faire.

En effet, selon le Dr Cheikh Tidiane Dièye, le président Macky Sall aurait dû lancer son appel bien avant la signature des contrats, dès les premières manifestations des multinationales après les premières découvertes de ressources pétrolières et gazières.

«C'est en ce moment que le président aurait dû appeler pouvoir, opposition, société civile, secteur privé, parlementaires, élus locaux et toutes les composantes de notre société en vue de bâtir des consensus forts et stables sur l'exploitation de ces ressources et sur la façon de garantir aux générations actuelles et futures la possibilité de les utiliser comme levier de transformation structurelle et d'amélioration des conditions de vie des populations ».

Poursuivant son propos, Dr Cheikh Tidiane Dièye a déploré cette démarche du président de la République qui «nous replonge dans cette façon de faire de la politique, où des sujets importants sont réduits à l'état de quelque chose de circonstancielle».

Et d'arguer par suite que « dès le début, le président qui a eu la chance d'arriver au pouvoir au moment de la découverte de ces ressources aurait dû être dans une posture de chef de la nation et de rassembler l'ensemble des compétences des filles et fils de notre pays autour de ces ressources pour prendre toutes les expertises et les compétences».