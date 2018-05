Sénégal: Exposition «Quelle humanité pour demain» - Abdoulaye Diallo interroge le monde

«La thématique de l'exposition d'Abdoulaye Diallo, pour toutes les questions qu'elle pose implicitement, pourrait se résumer à une seule porteuse de réflexions multiples autour d'un concept lui-même suggestif à souhait, d'une littérature universelle que porte toute création qui se lit et se laisse lire à l'aune de vécus multiples et diversifiés», déclare-t-il.

Si, cette fois-ci, Abdoulaye Diallo a décidé de rompre avec une certaine monotonie environnementale des salles d'exposition et autres lieux publics, c'est parce qu'il s'est «laissé convaincre» par le commissaire de l'exposition, le professeur Maguèye Kassé, nous dit-il. L'exposition, qui est organisée dans le cadre du Off de la Biennale Dak'Art, est à voir jusqu'au 2 juin prochain.

