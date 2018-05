Angola: L'Eglise Catholique et le gouvernement apprécient la coopération

Luanda — L'accord entre l'Eglise Catholique et le Gouvernement angolais a été apprécié entre les parties engagées, et est destiné à renforcer la coopération bilatérale, a annoncé dimanche à Luanda, le nonce apostolique de l'Angola et São-Tomé, Peter Rajic.

L'accord entre la République d'Angola et le Saint-Siège qui devra être signé très prochainement, concerne la reconnaissance, par exemple, de la personnalité juridique de l'Eglise Catholique dans le pays, ainsi que plusieurs immeubles, dont les écoles et cliniques dans divers archidiocèses et diocèses, a expliqué le religieux dans une interview accordée à l'Agence Angola Presse (Angop) à l'issue d'une célébration eucharistique.

La liberté de religion et d'expression ainsi que la réalisation des mouvements et d'actions, si elles vont à l'encontre de ce qui est dans la Constitution de la République d'Angola, seront également débattues.

La commission a 180 jours de travail pour finaliser les négociations entre le Saint-Siège et le Gouvernement angolais.

Le 07 mars dernier, le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço a crée une commission interministérielle pour discuter de plusieurs questions liées à l'accord-cadre, lequel sera signé par le Saint-Siège (Eglise Catholique) dans six mois. Ces négociations étaient suspendues depuis 2015.