Angola: Vers la promotion d'une stratégie de développement à long terme

Luanda — Le gouvernement devrait adopter des politiques de développement à long terme, avec une stratégie nationale de formation du personnel (ENFQ), afin d'identifier un ensemble de compétences déficientes, a déclaré lundi à Luanda, le coordonnateur adjoint du Plan national de formation pour le domaine technique de programmation et évaluation, Gildo Matias José.

Gildo Matias José, qui s'exprimait à la Rencontre nationale d'éducation, a parlé des «défis du sous-système préscolaire dans le contexte actuel».

Selon l'orateur, les politiques de développement des ressources humaines devraient correspondre entre 2018-2023, alors que le Plan national de formation de cadres passe par trois idées fondamentales qui seraient la réduction de l'écart entre la demande et l'offre de qualification.

Elles passent également par le binôme formation-employabilité, conçu pour former à l'employabilité et à la réduction du personnel non qualifié au sein de la population active.

Le responsable a indiqué que la création d'un système national de qualification et de ses cadres de qualifications est désormais un phénomène mondial, cherchant à encourager l'apprentissage tout au long de la vie, la promotion de l'apprentissage de compétences et la promotion de la concrétisation de la scolarité obligatoire, ainsi que la lutte contre les inégalités éducatives.

La Rencontre nationale sur l'éducation / 2018, dont la clôture est prévue pour jeudi prochain (10), vise à analyser avec la société civile l'état actuel de l'éducation et de l'enseignement en Angola, en vue de prendre des décisions plus adéquates pour assurer une éducation inclusive et qualité.

Evaluer la performance du système éducatif et d'enseignement face aux propositions de la politique éducative et à la qualité dans la préparation intégrale du sujet aux défis du développement durable du pays, est un autre objectif de cette activité.