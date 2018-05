Angola: La ministre de la Santé veut une évaluation du rendement

Luanda — La ministre de la Santé, Sylvia Lutucuta a défendu lundi, la nécessité de procéder à une évaluation de la performance des différents blocs du système de santé.

La gouvernante a tenu ces propos à l'ouverture du cours Flagship de la Banque mondiale sur les réformes des systèmes de santé qui se déroule pendant cinq jours à Luanda, destiné aux professionnels du secteur de la santé dans sept provinces, soit un total de 21 municipalités.

Selon Silvia Lutucuta, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande d'améliorer la compréhension de ce qui constitue la réforme et le renforcement du système de santé devrait prendre en compte les six blocs interconnectés qui composent le même.

Elle a énuméré comme blocs, la prestation de services, les ressources humaines pour la santé, le système d'information pour la gestion de la santé, les produits médicaux, les vaccins et les technologies, le financement, la gestion et le leadership.

La gouvernante a expliqué que la prestation de services est la partie la plus visible du système de santé, qui, entre autres, prend en charge des services essentiels empaquette le secteur à chaque niveau, des modèles de prestation de services, des infrastructures, la gestion, la sécurité et qualité des services.

Ce bloc a également pour mission d'assurer une prestation de soins de santé individuelle, sécurisée et de bonne qualité.

Les ressources humaines pour la santé comprend le développement de bonnes politiques et des plans d'investissement dans les ressources humaines, le plaidoyer en leur faveur, l'établissement des normes, modèles et intelligence, ainsi créant, encourageant et maintenant une main-d'œuvre productive pour répondre aux besoins prioritaires du pays.

La ministre a dit que ce bloc doit assurer une main-d'œuvre suffisante en quantité et en qualité, capable et efficace pour obtenir les meilleurs résultats avec les ressources limitées disponibles et dans les circonstances existantes.

Le système d'information se base sur la population et les institutions et le système de surveillance épidémiologique, les normes mondiales, les outils de récolte, la qualité et l'exhaustivité des données.

Pour Silvia Lutucuta, la disponibilité d'un système d'information fonctionnel assure la production, l'analyse, la diffusion et l'utilisation des informations fiables et en temps opportun sur les déterminants de la santé, de l'état de santé et la performance des systèmes.

Elle a souligné que l'usage rationnel des médicaments et la qualité assurent un accès équitable aux produits médicaux essentiels à tous les citoyens, y compris des vaccins et des technologies, tous de bonne qualité, sûrs et efficaces.

Pendant cinq jours, les conférenciers internationaux présenteront des sujets tels que la définition du problème (objectifs du système de santé), l'établissement des priorités pour l'expansion de la couverture, le bouton de contrôle de financement, le contrôle des paiements, le contrôle d'organisation, des options pour les reformes d'organisation du système de prestation des services de santé, des mécanismes de décentralisation, entre autre.