Afrique Australe: La Commission économique évalue l'adhésion à la zone de libre-échange de la SADC

Luanda — L'adhésion de l'Angola à la zone de libre-échange de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est discutée ce lundi, dans une réunion du Conseil des ministres, dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Créée en 1980, la SADC comprend l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, la République Démocratique du Congo, les Seychelles, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Elle se propose de promouvoir le développement régional et la croissance économique grâce à l'intégration régionale.

Douze des quinze États membres de la SADC font partie de la zone de libre-échange, tandis que les Républiques d'Angola, de République démocratique du Congo et des Seychelles n'appartiennent pas à la zone.

L'organisation prévoyait la mise en place de l'Union douanière avec les taxes extérieures communes pour la zone de libre-échange, en 2010, la création du Marché commun jusqu'en 2015, l'Union monétaire par la convergence macro-économique en 2016 et l'acceptation d'une monnaie unique et la conversion d'une Union économique en 2018.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) vise à créer un marché commun à moyen terme, en suivant le modèle de base de l'Union européenne (UE). Elle a pour but de promouvoir les efforts visant à établir la paix et la sécurité dans la région troublée de l'Afrique australe.

L'ordre du jour de la 3ème réunion ordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres inclut également la réserve stratégique de nourriture proposée.

Les programmes de développement local et la lutte contre la pauvreté ainsi que le soutien à la production et à la diversification des exportations et à la substitution des importations font également l'objet d'analyse dans la session.

Sont également à l'étude les projets de règlement concernant l'émission et la gestion de la dette publique directe et indirecte et le plan tarifaire pour l'eau potable.