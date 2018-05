Angola: 8,4 millions d'euros seront consacrés à la lutte contre les délits économiques

Luanda — Huit millions 400 mille euros sont la valeur mise à disposition par l'Union européenne et l'Institut Camões pour former des techniciens angolais en vue de la lutte contre les crimes économiques et financiers.

Sur ce montant, sept millions ont été donnés par l'Union européenne dans le cadre du 10ème Fonds européen de développement (FED) et 1,4 million par l'Institut Camões.

Le financement vise à renforcer les capacités techniques et professionnelles en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le crime organisé, en vue de réduire les cas dans le secteur et de stimuler le développement économique du pays.

Avec ce soutien financier, selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queiroz, l'Angola doublera à 120 le nombre de professionnels dans les domaines de la lutte contre la criminalité économique et financière et le trafic de drogue.

Francisco Queiroz a donné cette information à l'ouverture d'un cours sur "Combat à la criminalité économique et financière et le trafic de drogue", destiné aux experts angolais de la Bourse de formateurs des pays africains de langue officielle portugaise (PALOP) et du Timor-Leste (Paced) en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le bureau du procureur général de la République.

La première phase de cette formation s'étend jusqu'au 1er juin et couvre les provinces de Luanda, Benguela et Huíla, mais le programme s'étend jusqu'en décembre 2019.