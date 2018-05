Gabon: Issoze Ngondet III - Prestation de serment des membres du gouvernement

« Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classés secret d'Etat et dont j'aurai eus connaissance dans l'exercice de celles-ci. Je le jure. » a déclaré la nouvelle équipe gouvernementale.

Communiqué et photos - Libreville, le 7 mai 2018 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce lundi le serment du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Emmanuel Issoze Ngondet et des 40 membres du nouveau gouvernement.

