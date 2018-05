Gabon: PDG - Lancement des activités des groupes sociaux culturels de la Ngounié

Présente à cette cérémonie, Chantal MEBALEY a tout simplement demandé aux responsables de ces groupes d'être des relais de la nouvelle vision de l'UFPDG et de vulgariser les droits de la femme en général et celles de l'UFPDG en particulier.

Pour la secrétaire nationale de l'UFPDG, Lucie AMIR, « le bilan de l'année écoulée reste mitigé au regard des résultats au sortir de la dernière échéance électorale de 2016. La province de la Ngounié, notamment les femmes ne se sont pas trop mobilisées ». Elle a donc, interpelé les responsables des groupes sociaux culturels conformément aux orientations de leur chef du parti, d'être plus rassembleur et fidèle au PDG. Un programme d'activités a été établi. Une occasion pour elles (les femmes) de féliciter la SGA 4 pour l'initiative qu'elle a eue, celle de les édifier sur leurs droits au cours d'un atelier organisé récemment.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.