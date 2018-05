Burkina Faso: Menaces terroristes à Barsalogo - La psychose retombe peu à peu

Le mercredi 2 mai 2018, un groupe de terroristes présumés, armés de kalachnikovs, a fait irruption dans le domaine scolaire de l'école primaire sous paillote de Bafina dans la Circonscription d'éducation de base (CEB) de Barsalogho 2 (province du Sanmatenga).

Après avoir brutalisé et dépouillé le directeur de l'établissement et son adjointe de leurs biens dont les motos, les assaillants ont incendié un logement d'enseignant, une salle de classe et le siège des Koglweogo de la zone, implanté au marché de Guindbila.

Face au climat d'anxiété et de peur qui menace le bon déroulement des activités de l'année scolaire 2017-2018 dans le nord de la région du Centre-Nord, les autorités administratives et éducatives régionales et provinciales ont initié des sorties de terrain et des rencontres de concertation afin de témoigner la solidarité et les encouragements du gouvernement aux enseignants. Le vendredi 4 mai dernier, elles se sont rendues dans la commune de Barsalogho.

Suite à l'attaque terroriste perpétrée par un groupe d'assaillants le mercredi 2 mai à l'école primaire de Bafina, le climat d'anxiété et de psychose a commencé à se propager dans certains établissements scolaires, post-primaire et secondaires des communes de Barsalogho et de Pensa : en effet, des enseignants exerçant dans certains villages de ces localités avaient commencé à déserter leurs lieux de travaille.

Face à la situation d'insécurité, les autorités administratives, éducatives et sécuritaires régionales et provinciales du Centre-Nord ont entreprises des rencontres de concertations dans l'optique de trouver des solutions pour sauver l'année scolaire en cours : le vendredi 4 mai dernier, une mission régionale conduite par le Secrétaire général de la région (SGR), Abdoulaye Zéba (Ndlr : représentant le gouverneur Nandy Somé/Diallo), a effectué une visite de terrain dans la commune de Barsalogho.

Outre les échanges avec les autorités locales, les chefs de circonscriptions d'éducation de base (CCEB) et les responsables d'établissements post-primaire et secondaires, cette sortie a permis à la délégation de constater de visu les dégâts causés par les assaillants à Bafina et à Guindbila et de témoigner leur solidarité aux enseignants, aux parents d'élèves et aux communautés villageoises.

Le chef de la mission et sa suite ont échangé à bâtons rompus et sans tabou avec les acteurs de l'éducation de Barsalogho afin de trouver des solutions concertées pour une reprise des cours dans les établissements fermés. La rencontre d'échanges s'est tenue dans la salle de rencontres de la mairie de Barsalogho.

Aux côtés du SGR, on notait la présence du directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF), Managabamba Marius Zoungrana, du directeur régional de la police, le commissaire Luck Soulama, du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Kaya, l'adjudant chef-major Timothée Kambiré (Ndlr : représentant le commandant de la 1re région de gendarmerie), de la directrice provinciale de l'éducation primaire du Sanmatenga, Marguerite Ouédraogo, et du maire de la commune, Abdoulaye Pafadnam.

Le DREPPNF a, à cette occasion, transmis aux acteurs de l'éducation le message de soutien et d'encouragements du ministre de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro. Il a indiqué que le premier responsable du département de l'éducation a échangé directement au téléphone avec le directeur de l'école de Bafina pour le réconforter.

En outre, a-t-il précisé, le ministre Stanislas Ouaro a donné des instructions afin que les enseignants dépouillés par les assaillants puissent bénéficier très prochainement d'un soutien.

Le directeur régional de la police a annoncé que des mesures seraient prises afin pour accroître les patrouilles sécuritaires dans les zones à risque.

«Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour sécuriser les zones menacées afin de permettre de sauver l'année scolaire», a déclaré le SGR, Abdoulaye Zéba. Réconfortés par les différents messages, les enseignants ont pris l'engagement de rejoindre leurs services si des dispositions urgentes étaient prises par l'Etat pour assurer leur sécurité.

Les koglweogo solidaires des FDS

Les groupes d'auto-défense couramment appelés «koglweogo » sont décidés, même au prix de leur vie, à lutter aux côtés des forces de défense et de sécurité (FDS) contre l'insécurité et le terrorisme.

Et pour preuve, suite à l'attaque perpétrée par un groupe d'assaillants contre les enseignants de l'école primaire de Bafina et le siège des koglweogo de Guindbila le mercredi 2 mai 2018, les groupes d'auto-défense d'une cinquantaine de villages de Barsalogho et de Pensa ont sonné la mobilisation.

Munis de fusils de chasse, de machettes et de gourdins, les braves "brigadiers de la brousse", qui sont placés sous la responsabilité de Boureima Nadbanka, le président provincial des koglwéogo du Namentenga, ont, en moins de 48 heures, réussi à mettre hors d'état de nuire deux (2) des huit (8) membres du groupe ayant participé à l'opération terroriste.

Malgré leur puissance de feu (Ndlr : les assaillants étaient armés de kalachnikovs), les deux présumés terroristes ont été arrêtés vivants par les koglweogo dans leur traque du jeudi 3 mai.

Ceux-ci ont, lors de leur interrogatoire, dénoncé cinq (5) complices issus d'une famille d'éleveurs résidant à Bafina. Interpellés par les koglweogo, les cinq présumés complices ont été transférés, avec les deux terroristes présumés, à Boulsa, capitale de la province du Namentenga. La moto du directeur de l'école a été retrouvée par les Koglweogo.

L'engin, qui a été endommagé par les assaillants lors de la course-poursuite avec les éléments des groupes d'auto-défense, a été présenté aux autorités administratives, éducatives et sécuritaires lors de leur sortie du vendredi 4 mai à Guindbila.

Aux dernières nouvelles, les deux terroristes présumés et les cinq complices ont été remis à la gendarmerie par le président provincial des Koglweogo du Namentenga.