Burkina Faso: Présidence CDP - Eddie rafle la mise

On apprendra plus tard que l'auteur de ce coup d'éclat n'est autre que Nana Tibo. Ce dernier affirme s'être indigné de voir qu'aucune image du « beau Blaise » n'a été placardée dans la salle. Il a donc pris le soin d'en apporter de sa voiture pour réparer ce crime de lèse-majesté.

En raison du résultat serré, le vainqueur a eu le triomphe modeste et a sonné le rassemblement des troupes en vue des prochaines batailles, notamment la présidentielle de 2020. « Nous devons oublier nos divergences passées et nous tenir main dans la main pour reconquérir le pouvoir », a exhorté Eddie Komboïgo.

17 candidats jetteront l'éponge avant le début du scrutin à bulletin secret qui s'est tenu dans la nuit du 5 au 6 mai. Après ces désistements au nom du consensus, il n'en restait plus que deux décidés à en découdre aux urnes : Eddie Komboïgo et Boureima Badini.

Mais la victoire n'est pas gagnée d'avance : à ce instant, il dispute son poste à 18 autres prétendants, et pas des moindres : Achille Tapsoba, Juliette Boukoungou, Boureima Badini, Mahamadi Kouanda, pour ne citer que ces pontes du parti de l'épi et de la daba.

Ni la ferveur festive des plus de 3 200 congressistes qui se sont rendus maîtres du palais des sports de Ouaga 2000 à cette occasion, ni l'hystérie qui confine à la dévotion d'Ambroise Tapsoba, le harangueur maison, n'ont réussi à effacer d'un trait les divisions internes qui ont alimenté les débats dans les gargotes et faisaient les choux gras de la presse depuis quelques mois : 19 hommes et femmes s'étaient alignés en effet au départ pour conquérir le sceptre du parti.

