Burkina Faso: Eddie président du CDP - Le parti échappe-t-il à Blaise Compaoré ?

Alors si Eddie Komboïgo veut voir réaliser son ambition présidentielle, il devrait adopter une prudence de caméléon : ne rien brusquer, avancer prudemment, savoir équilibrer les tendances et respecter les équilibres régionaux qui ont permis au parti de l'épi et de la daba d'avoir une bonne implantation sur le territoire national.

Il appartient désormais à son ancien-nouveau président de faire montre d'un génie managérial pour ne pas se comporter en chef de clan. Si le CDP échappe peu à peu à Blaise Compaoré, Eddie Komboïgo n'en contrôle pas non plus l'entièreté de l'appareil ; pas encore.

Le parti et sa direction deviennent ainsi leur chasse-gardée dans une atmosphère de secte où il faut obéir au gourou, se taire ou aller voir ailleurs. Plus de démocratie dans nos partis politiques aurait l'effet d'y limiter les frustrations, source de manque de motivation des militants, voire de scissions.

Des problèmes conjoncturels d'intendance auraient donc oblitéré leur conscience militante, réduisant l'enjeu de la désignation du président du parti à qu'est-ce que je gagne, ici et maintenant, en espèces sonnantes et trébuchantes ou en strapontin dans les nouvelles instances du parti.

Depuis l'insurrection populaire et le coup d'Etat avorté de septembre 2015, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la politique au Burkina et, bien que certains cadres du CDP fassent des pèlerinages intéressés auprès du Président fondateur du parti, il ya comme un sentiment de loin des yeux loin du cœur qui s'installe petit à petit chez beaucoup d'autres.

On se pose légitimement la question quand on sait qu'il a fallu l'insistance de certains candidats qui avaient désisté en sa faveur pour que Badini fasse acte de candidature.

Dans cette élection, une première au CDP, c'est le candidat le plus décidé, à la limite de la témérité, qui l'a emporté devant un adversaire que des observateurs internes au CDP ont décrit comme à la fois timoré et hésitant , à l'image d'un parachuté qui maîtrise mal sa descente.

