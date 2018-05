Burkina Faso/Cameroun: Bertrand marque des points pour le prix Marc Vivien Foé

Son compatriote et coéquipier Moustapha Kaboré (22 ans, 20 matches, 2 buts) est entré en jeu à la 72e mn. C'est la même sentence (0-2) qu'a connu Cholet (14e) d'Alassane Sango (25 ans, 16 matches) sur le terrain de Dunkerque. Le défenseur latéral burkinabè a cédé sa place à la 81e mn. Retour de suspension gagnant pour Bryan Dabo (26 ans, 9 matches, 1 but).

Une performance qui peut peser lourd dans la balance lors de l'attribution du prix Marc Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Il est en lice avec le Tunisien Whabi Khazri (Stade Rennais), le Camerounais Karl Toko Ekambi (SCO Angers). Avec ce doublé, Bertrand Traoré a inscrit son 12e et 13e but en Ligue 1.

