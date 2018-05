Angola: Ouverture d'un atelier sur les Réformes des systèmes de santé

Le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Rwanda, y compris l'ouverture de missions diplomatiques… Plus »

Ce recyclage qui est une initiative du Gouvernement angolais, en partenariat avec Banque mondiale et l'Université de Harvard aux États-Unis, est destiné aux hauts fonctionnaires des Ministères de la Santé et des Finances, ainsi que d'autres institutions, totalisant 50 participants.

D'après le document, l'atelier comprend quatre modules, à savoir: "Amélioration de la qualité de la prestation des services de santé dans les provinces cibles"; "Renforcement de la gestion du système de santé national pour soutenir la prestation de services de santé de qualité"; "Appui à la capacité de prévenir et de répondre aux urgences de santé publique" et "gestion de projet, suivi et évaluation".

