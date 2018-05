Angola: Le pays participe à l'édition 2018 du programme Passeport D.C aux Etats-Unis

Washington — L'Angola a participé, le week-end dernier, au programme annuel de tourisme culturel organisé par le gouvernement du district fédéral de Washington, États-Unis.

Dans le cadre de ce programme, les ambassades ont ouvert leurs portes pour montrer et promouvoir les valeurs socio-économiques et culturelles (gastronomie, l'art et des danses) de leur pays, attirer des visiteurs américains et d'autres personnes qui résident à Washington, DC.

En 2017, l'ambassade d'Angola aux Etats-Unis a ouvert ses portes de 10h00 à 16h00 dans le cadre du même programme et a reçu plus d'un millier de visiteurs intéressés à apprendre davantage sur la République d'Angola.

Aux États-Unis, mai est le mois de la sensibilisation culturelle internationale et le Passeport D.C. organise plus de 100 événements et activités internationaux.