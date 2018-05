Angola: Le gouvernement réagit aux licenciements à Malongo

Cabinda — Le gouvernement provincial de Cabinda déploie des efforts pour intervenir auprès des employeurs du champ pétrolier de Malongo, afin d'éviter de nouveaux cas de licenciement et la résiliation des contrats, comme s'est produit il y a environ quatre ans, suite à la baisse du prix du pétrole sur le marché international.

C'est ce qu'a garanti lundi le gouverneur provincial de Cabinda, Eugénio Laborinho, à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil provincial.

Le gouverneur a déploré le fait, car il laisse plusieurs chefs de famille sans moyens financiers pour leur subsistance, sans révéler le nombre des travailleurs touchés.

D'autre part, le gouverneur a souligné que le plan d'action du gouvernement de la province de Cabinda définit les objectifs à atteindre avec l'achèvement des projets d'infrastructure, notamment la construction du port en eau profonde de Caio, le pôle industriel de Futila, l'aéroport Maria Mambo Café, les plates-formes logistiques.

L'exécution des projets liés au domaine agricole qui favoriseront la promotion de la pêche, de l'aquaculture, la production d'œufs, de porcs, de poulets d'abattage, des bovins, des légumes, d'arbres fruitiers, entre autres, ont également été évoqués par le dirigeant.

Il estime que l'achèvement de ces projets, dans les délais fixés, contribuera à l'augmentation de l'emploi, en particulier chez les jeunes.

Selon lui, la lutte contre la criminalité, en assurant une meilleure protection de la population, avec des postes de police dans la périphérie et dans les lieux de plus grande concentration de personnes, la lutte contre l'immigration clandestine et la prolifération des églises illégales, la défense des droits de l'homme et de l'environnement seront également des tâches gouvernementales permanentes.

Des sujets tels que « La normalisation de la communication institutionnelle du gouvernement provincial », « la massification du registre civil et la cession de la carte d'identité», « l'Analyse de la situation de l'exploitation forestière et son repeuplement», «les règles annuelles du budget général de l'Etat 2018 et du budget de l'Etat alloué à la province de Cabinda», entre autres, sont à l'ordre du jour de la réunion.