Burkina Faso: Université Aube Nouvelle - Les étudiants exposent leur savoir-faire

L'U-AUBEN compte une vingtaine de filières. Il s'agit, entre autres, de la finance comptabilité, l'agroalimentaire, droit, sciences économiques et de gestion, communication, journalisme, etc.

Pour joindre l'acte à la parole, l'U-AUBEN a créé, l'an dernier, le «centre des carrières et de l'innovation». «Ce centre rentre en droite ligne de ce que j'ai vu sur le terrain. Mais, je ne m'imaginais pas qu'ils étaient à un niveau aussi avancé. Je suis plus confiant encore que le centre de carrière a toutes ses chances de réussir sa mission.

Et, pendant trois jours, les visiteurs ont pu découvrir les «merveilles» des étudiants-innovateurs. Le président-directeur-fondateur de l'U-AUBEN, Isidore Kini, a félicité les étudiants et les enseignants pour leurs savoir-faire. Pour lui, «les étudiants sont tout simplement des génies en herbe».

De leur prouesse, l'on a constaté la conception de logiciels informatiques et d'applications pour smartphones et même un ascenseur. Les étudiants en architecture ont, pour leur part, mis au point des duplex capables d'économiser l'énergie électrique, l'eau. La valorisation des produits locaux est aussi l'une des préoccupations des étudiants.

L'Université Aube Nouvelle (U-AUBEN) regorge de «génies» en son sein. Les visiteurs et acteurs de l'éducation l'ont su, lors des 72 heures des filières de ladite université, tenues du 3 au 5 mai 2018.A l'occasion, les étudiants ont montré leurs savoir-faire acquis pendant les cours et travaux dirigés.

