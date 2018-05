Burkina Faso: Journées agro sylvo pastorales du Bam

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou a présidé la cérémonie de clôture de la Ve édition des journées agro sylvo pastorales de la province du Bam le 29 avril 2018. Le grand prix de l'embouche bovine a été remporté par Illiassa Kinda pour trois têtes de bœufs présentées.

Les journées agro sylvo pastorales du Bam sont une initiative de l'union provinciale des éleveurs du Bam. Débutées en 2013 sous l'appellation de Journées des éleveurs du Bam (JEB), elles ont changé de dénomination et de forme cette année pour devenir Journées agro sylvo pastorales du Bam. La cérémonie de clôture a eu lieu le 29 avril 2018. Pour cette

Ve édition, plus de 150 participants issus du monde agricole, halieutique et pastoral se sont retrouvés à Kongoussi pour exposer les produits de leurs savoir-faire et s'échanger des expériences. La cérémonie a été parrainée par le chef du Canton de Kirigtenga (commune de Nasséré), Naaba Kango et coparrainée par Alfred Sawadogo, président d'honneur de SOS Sahel Burkina.

Pour la présente édition, six grandes catégories ont été retenues pour les prix officiels. Il s'agit de l'embouche ovine, de l'embouche bovine, des autres embouches (volaille, lapin, apiculture et porcin), de la transformation des produits animaliers et agricoles et de la production.

Le grand prix, celui destiné à l'embouche bovine a été remporté par Illiasssa Kinda de la commune de Sabcé avec 16,6/20 de moyenne.

Il a remporté le broyeur polyvalent d'une valeur de 2 400 000 F CFA. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou a salué l'initiative des éleveurs du Bam et félicité l'ensemble des producteurs pour leur participation à l'édition de 2018.

Il a également exprimé la disponibilité de son département à promouvoir davantage le sous-secteur élevage au Burkina Faso. « Dans le cadre de l'exécution du projet PADEL, il est prévu des crédits allant de 50 à 500 millions de F CFA pour accompagner des personnes qui vont travailler dans la chaîne de production de l'élevage.

Cette année j'ai remarqué qu'il y a une évolution de tous les acteurs intervenant dans la filière agro sylvo pastorale et je voudrais saluer cette cohésion qui existe entre les producteurs du Bam et souhaiter qu'ils continuent toujours dans cette dynamique», a-t-il indiqué.

Pour sa part, le président du comité d'organisation, René Sawadogo s'est félicité de l'accompagnement des premiers responsables en charge de l'élevage au Burkina Faso.

Tout en réitérant ses remerciements aux parrains et au gouvernement, il a laissé entendre que les présentes journées ont tenu toutes les promesses.

Quant au parrain, le Naaba Kango, il a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les producteurs du Bam. Aussi a-t-il exhorté ses filleuls à plus d'entraide, de solidarité et de cohésion pour un développement durable de la filière agro sylvo pastorale au Bam.