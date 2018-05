Afrique de l'Ouest: Un salon pour magnifier l'excellence

Il s'agit du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Côte-D'ivoire, de la Gambie, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et du Togo. Ils couvrent, entre autres, les secteurs de l'énergie, de l'environnement, des statistiques, des techniques de l'information et de la communication, des mathématiques et de la santé.

Avec un investissement de 165 000 000 de dollars soit 82 500 000 000 FCFA, les CEA visent à soutenir l'émergence de pôles d'excellence régionaux dans l'enseignement supérieur et la recherche appliquée. Le programme concerne 22 centres répartis dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Aussi, il a soutenu que le salon est une aubaine pour renforcer les liens entre les universités. Et M. Kanté de renchérir que la foire célèbre également l'innovation, la recherche et la jeunesse sur laquelle l'Afrique compte pour se construire.

« Grâce aux centres d'excellence, nous transformons le continent en améliorant l'éducation, les services de santé, l'accès de la population à l'eau potable et à l'assainissement et nous augmentons la productivité dans l'agriculture, partant l'espérance de vie des populations », a-t-il ajouté.

Pour le secrétaire général de l'AUA, ce tout 1er salon est organisé pour montrer les progrès de l'enseignement supérieur en Afrique et prouver que les jeunes africains peuvent accéder à une formation avancée dans les universités africaines et être compétitifs sur le plan international.

Ce lundi 7 mai 2018 au sein de l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2IE), le secrétaire général de l'Association des universités africaines(AUA), Etienne Ehilé et le représentant-résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, Cheick Kanté, ont ouvert la foire, dénommée « salon de l'étudiant ».

