Burkina Faso: L'USFA fait chuter l'AS-Police

En juniors garçons, l'AS-SONABHY a battu l'USO par 23 à 19, et l'ASFA a disposé de l'AS-SONABEL par 29 à 18. Chez les juniors filles, LONAB HC s'est imposé devant l'AS-SONABHY par 24 à 17, et l'EFO a marqué 22 points contre 17 pour l'ASFA-Y.

Mais les poulains du coach Mamadou Traoré ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs idées et de leur effort. Aristide Ouattara, Aboubacar Tiendrébéogo et les autres de l'USFA ont géré leur avance jusqu'au coup de sifflet final. L'USFA s'est ainsi imposée 26 à 23.

Les 5 et 6 mai 2018 sur les plateaux Omnisports du Palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané se sont joués les matchs de la 4e journée du championnat de la Ligue du centre de handball. Le fait marquant est la chute de l'AS Police devant l'USFA au terme d'un beau duel.

