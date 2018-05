Burkina Faso: Championnat national de football D2

Ainsi, dans le groupe A, EAZ, 9Athlétic et Fabao Espoir sont relégués AFACB, Bafudji et Falem dans le groupe B.

Et comme si cette qualification de l'ASEC de Koudougou était prémonitoire, son challenger, l'AS-Maya qui, pour accéder en première division devrait rafler obligatoirement les 3 points de la victoire et espérer du même coup, une défaite de celui-ci, a plié l'échine devant Jeunesse Club de Bobo-Dioulasso, (JCB) par le score de 2 buts à 1.

Chose faite, puisque les Jaune et Noir sont allés faire jeu égal de 0 but partout à Bobo-Dioulasso contre le Kiko FC.

Le championnat national de football de deuxième division de la saison sportive 2017-2018 s'est achevé le dimanche 6 mai 2018. L'ASEC de Koudougou et l'AS-Douane ont été les champions de poules A et B respectivement. Ces équipes sont qualifiées pour la première division la saison prochaine.

