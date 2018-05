Burkina Faso: Saisie de sucre en poudre

s'est soumis aux injonctions de la douane que le 16 avril et le déchargement des véhicules a permis de dénombrer 3361 sacs de 50 kg de sucre en poudre en provenance de la France, soit environ 168 tonnes d'une valeur de plus de 42 millions F CFA.

Le SYNATRAD a assuré que c'est à la suite de l'intransigeance du chef de la brigade commerciale que l'importateur a entrepris «une campagne sur les réseaux sociaux, les radios de la place et par des tracts jetés dans l'enceinte du bureau des douanes, avec pour objectif clair, de salir l'image du chef de la brigade et porter atteinte à son honneur». Selon le secrétaire général du syndicat, l'importateur ne

Le Syndicat national des travailleurs des douanes (SYNATRAD) dénonce une «campagne de dénigrement et de diffamation», sur les réseaux sociaux et les ondes de certaines radios, à l'encontre du chef de la brigade commerciale du bureau des douanes de Ouaga route, Ali Guissou. Il l'a indiqué le vendredi 4 mai 2018 à Ouagadougou, au cours d'un point de presse.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.