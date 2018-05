Burkina Faso: Financement de la lutte contre le paludisme

Malaria Futures for Africa (MalaFa) est le premier cadre, depuis de nombreuses années à recueillir des opinions africaines d'experts sur la politique de lutte contre le paludisme. A la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme organisée chaque 25 avril, nous vous proposons le rapport de MalaFa sur ces politiques de lutte.

Malaria Futures for Africa (MalaFA) est une étude de recherches d'opinions. Elle a été commandée par Novartis Social Business pour avoir les avis de 68 experts africains du paludisme dans 14 pays d'Afrique subsaharienne.

Il s'agit de ministres de la Santé, de parlementaires, de hauts fonctionnaires travaillant dans le secteur de la santé, de responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, de représentants des milieux universitaires, de représentants des Organismes non gouvernementaux (ONG) travaillant sur le paludisme.

Il ressort de ce rapport que presque tous les répondants ont convenu que le financement national du paludisme devrait augmenter considérablement. Selon les personnes interrogées, il y a un sentiment largement répandu que les objectifs de 2030 ne seront atteints que si de gros changements se produisent dans le financement et la livraison.

Le rapport révèle aussi qu'il y avait une nette divergence entre les politiciens et les représentants du gouvernement, qui étaient plus optimistes, et d'autres répondants qui étaient plus sceptiques.

À ce propos, MalaFa estime qu'il faudrait mettre beaucoup plus l'accent sur la recherche opérationnelle, que la plupart des répondants considèrent comme sous-financée.

Ils ont estimé qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'importance sur la façon dont les interventions sont mieux exécutées à travers les systèmes de santé.

Parce que la prévalence du paludisme a diminué et les populations peuvent être devenues trop confiantes et beaucoup de personnes interrogées pensent que l'usage a baissé.

Plusieurs répondants s'inquiétaient du fait que la résistance aux meilleurs médicaments existants (ACT), pourrait plus rapidement se répandre en Afrique en raison de l'augmentation considérable du commerce et des voyages avec l'Asie du Sud-est où cette résistance a été émergente, mais de nombreux experts pensent que la « novo résistance » émergeant directement en Afrique est tout aussi probable.

Le suivi des médicaments de qualité inférieure et contrefaits est un gros problème car de nombreux répondants ont déclaré qu'ils ne connaissaient tout simplement pas le nombre de personnes exposées à des médicaments non réglementés.

Par ailleurs, pour MalaFa, les cibles de 2030 contre le paludisme sont en péril, mais les opinions varient. Les enquêtés avaient des sentiments mitigés sur la probabilité d'atteindre les objectifs de 2030 contre le paludisme.

En général, les politiciens et les hauts fonctionnaires des ministères de la Santé ont tendance à être plus optimistes, mais la plupart des universitaires, chercheurs et ONG craignent que le maintien du statu quo compromette l'atteinte des cibles.

Cependant, les répondants de certains pays comme le Sénégal, l'Éthiopie, le Mozambique et la Namibie étaient très positifs quant à leurs progrès dans la lutte contre le paludisme.

L'investigation a également révélé que l'utilisation d'outils de prévention semble diminuer grâce au succès des campagnes de prévention. Parmi les personnes touchées, un grand nombre a estimé que les outils de prévention existants n'étaient pas utilisés aussi bien qu'ils pourraient l'être, en partie grâce au succès des stratégies de prévention.

L'incidence décroissante du paludisme grâce aux moustiquaires et à d'autres interventions peut avoir rendu les gens complaisants. Pour que plus de personnes utilisent bien les moustiquaires, il faudra investir davantage dans l'éducation et le changement social et comportemental.

La fourniture subventionnée de moustiquaires, de diagnostics et d'ACT a grandement contribué à la lutte contre le paludisme, bien que certains aient estimé qu'elle masquait le besoin de ressources nationales adéquates et de soutien politique.

A cela, il faut ajouter le fait que la résistance à la plupart des classes d'insecticides se répande rapidement. Les quelques insecticides efficaces coûtent maintenant beaucoup plus cher, ce qui signifie que le coût d'une utilisation généralisée a considérablement augmenté, limitant leur utilisation.

La chimio-prévention saisonnière du paludisme (SMC) a été rarement mentionnée, malgré des programmes très réussis dans la région du Sahel, et les vaccins n'ont été mentionnés que par quelques répondants, principalement en Afrique de l'Ouest.

Des défis demeurent

Grâce au rapport de MalaFa, l'on sait que l'accès au traitement ACT s'est amélioré mais des défis demeurent, surtout pour les enfants. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre la prolifération des ACT de qualité inférieure ou contrefaite au cours des dernières années.

C'est pourquoi, certains répondants ont exprimé des préoccupations majeures quant à la capacité des pays à suivre ou signaler cette prolifération correctement. Mais, peu ont mentionné que de tels médicaments causent réellement la mort et augmentent les risques de développement de souches résistantes.

Par contre, tous ont applaudi les efforts d'un nombre croissant de pays pour rendre les ACT disponibles à un coût faible ou nul pour les groupes les plus à risque, tels que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Pour ce faire, il a été préconisé d'améliorer l'organisation et la livraison des interventions existantes.

Il est ressorti aussi que les modèles de financement sont inadéquats en raison d'un déséquilibre entre le financement des donateurs et le financement national ainsi que d'un manque d'alignement avec les priorités du pays. Le soutien des donateurs et la philanthropie sont à l'origine de la plus grande partie des financements, mais cela est insoutenable, selon la plupart des participants.

En Afrique de l'Ouest en particulier, le soutien des donateurs au paludisme a été considéré comme en déclin, peut-être en réaction à la perception que les programmes n'atteignent pas les objectifs promis à l'exception du Mali et du Sénégal. Beaucoup ont dit que le soutien des donateurs n'est pas toujours aligné aux politiques nationales et la situation sur le terrain.

Le manque de continuité des fonds des donateurs est un problème particulier, le démarrage et l'arrêt des programmes et les perturbations dans le personnel des ONG et scientifiques signifient que les gains sont souvent perdus.

Presque tous étaient convaincus que les donateurs internationaux devaient donner aux pays une plus grande autonomie en matière de politique et d'allocation des ressources pour pouvoir prendre des décisions sur la meilleure façon de mettre en œuvre la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme dans leur propre pays.

Le financement national du paludisme est vital, mais la plupart d'entre eux le jugent inadéquat et doit être renforcé. Certains ont mentionné qu'il y avait un fossé entre ce que les fonctionnaires disent au sujet de l'allocation des fonds nationaux et les montants réels consacrés aux programmes de lutte contre le paludisme.

Dans de nombreux pays, le paludisme n'est que l'une des priorités en matière de santé et entre en compétition avec d'autres maladies infectieuses pour être financé.

Dans certains pays, le paludisme est considéré comme faisant partie des coûts généraux de la prestation des services de santé. Il est clair que sans système de santé solide et fonctionnel, le paludisme ne peut pas être combattu efficacement ; pourtant, ce type de financement de base du système de santé n'est souvent pas assez bien mesuré.

Certains ministères des finances considèrent que les dépenses dans des domaines non liés à la santé, par exemple les infrastructures nationales, sont plus importantes que les dépenses de santé.

Ainsi, renforcé dans le pays le plaidoyer politique est nécessaire pour soutenir le financement du paludisme, même si cela est principalement axé sur la construction d'un système de santé efficace.

Outre cet aspect, la surveillance régionale transfrontalière et les collaborations en cas d'épidémie sont efficaces, mais elles ne bénéficient pas d'un soutien suffisant de la part des pays.

Bien que de nombreux pays envisagent de lutter contre la résistance aux insecticides, peu prévoient de gérer la résistance aux antipaludiques. Il est donc urgent d'élaborer des plans pour lutter contre la résistance aux insecticides et aux médicaments dans les pays qui n'en possèdent pas.