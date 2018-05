Sierra Leone: Visite d'amitié et de travail - Le président de la Sierra Leone à Abidjan

Notons que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone existent depuis 1961. Sur le plan politico-diplomatique, le président ivoirien a effectué une visite d'amitié et de travail en Sierra Leone en juillet 2017. Il existe aussi un accord portant création de la Grande commission mixte ivoiro-sierra-léonaise qui a été signé en février 2013 à Yamoussoukro.

« La délégation, le gouvernement et le peuple ivoirien sont très attachés au peuple de Sierra Leone et nous souhaitons nos meilleurs vœux de succès pour le président avec la charge qui lui incombe », a rassuré l'ancien directeur général adjoint du FMI.

Je voudrais féliciter Monsieur le président pour son élection et dire que c'était une élection démocratique, transparente, et la paix règne en Sierra Leone », a-t-il indiqué. Toute chose qui, selon le N°1 ivoirien, augure l'approfondissement de la démocratie.

Nous savons que la Côte d'Ivoire a une croissance économique de 8%. Nous sommes donc venus à votre école pour apprendre et renforcer les relations, les approfondir et nous permettre de briser les barrières entre les pays francophones et anglophones pour nous permettre de développer notre pays ».

Une visite de reconnaissance et d'apprentissage. C'est tout le sens de la visite d'amitié et de travail qu'effectue, depuis hier, le président de la République de Sierra Leone sur les bords de la lagune Ebrié.

