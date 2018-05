Bénin: Les syndicats suspendent la grève dans l'Education et la Santé

Les trois syndicats espèrent une reprise rapide des discussions. Jointe par RFI, Adidjatou Mathys, ministre béninoise du Travail et de la Fonction publique, se dit satisfaite de la suspension de cette grève annoncée. Elle assure que les conditions sont réunies pour une reprise du dialogue entre les autorités et les confédérations de syndicats.

Pour la Cosi, la Cstb et l'Unstb, le gouvernement a joué l'usure et il ne sert à rien de continuer dans ce sens. Ces trois syndicats ont tenu une conférence de presse, ce lundi, à la Bourse du Travail, à Cotonou.

Au Bénin, la grève dans l'Education et la Santé est suspendue. Les trois derniers syndicats en lutte ont appelé, ce lundi 7 mai, à la reprise du travail, après plus de trois mois et demi de débrayage. Les trois autres confédérations avaient déjà suspendu leur mouvement, il y a un mois.

