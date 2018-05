Burkina Faso: Assurance Homme clé - Un produit innovant pour les dirigeants d'entreprises

« L'assurance Homme clé doit permettre à l'entreprise de se prémunir des conséquences financières liées au décès ou à l'invalidité absolue et définitive de la ou les personne (s) assurée(s) et de permettre de poursuivre l'activité », a-t-elle soutenu.

L'adhésion au contrat est réservée, selon elle, aux personnes physiques et morales âgées de 18 ans au moins et 69 ans au plus. A l'entendre, une entreprise peut assurer une ou plusieurs personnes-clés.

Elle a indiqué que « Assurance Homme clé » a pour objet de garantir les clients des entreprises professionnelles contre les risques de décès et invalidités absolus et définitives des personnes responsables au sein de leur structure à travers le paiement d'un capital garanti.

Faisant cas des avantages multiples qu'offre ce nouveau produit, le directeur technique et développement commercial d'ALLIANZ assurances vie, Didier Zongo s'est appesanti sur sa fiabilité et sa spécificité.

«Assurance homme clé » est un contrat d'assurance prévoyance qui a pour objet de garantir les clients contre les risques liés à la disparition et à l'Invalidité absolue et définitive (IAD) du dirigeant ou autres personnes responsables au sein de leur structure à travers le paiement d'un capital garanti.

