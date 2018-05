Burkina Faso: Idrissa Birba, président NDH-B - «Le laxisme des autorités aidant, les Koglweogo ont fini par devenir aujourd'hui un mal nécessaire !»

interview

Journaliste et rédacteur en chef du journal Le Quotidien, Idrissa Birba dirige depuis juillet 2017 Nouveaux Droits de l'Homme-Burkina (NDH-Burkina), une organisation de promotion et de défense des droits humains et de la démocratie. Pour en savoir davantage sur cette jeune organisation et sur bien d'autres sujets liés à la question des droits humains et de la démocratie au Burkina, nous l'avons rencontré pour un entretien.

Présentez-nous brièvement NDH-Burkina ?

NDH-Burkina, qui signifie «Nouveaux droits de l'homme-Burkina », est une jeune organisation qui a été reconnue le 5 juin 2017 et qui a pour objet de se battre sur le terrain, en fonction de ses moyens, pour la promotion et la défense des droits humains et de la démocratie dans notre pays. NDH-Burkina plaide aussi pour que les nouveaux droits humains soient reconnus et intégrés dans les textes comme la loi fondamentale. On nous demande souvent pourquoi nouveaux droits humains ? Nouveaux droits humains tout simplement parce que le monde a évolué depuis la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 juste après la fin de la seconde guerre mondiale. Si le monde a évolué, il faut que certains textes évoluent aussi et donc la nécessité d'intégrer d'autres droits qui se sont imposés. Prenez par exemple le droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le droit à un environnement sain, le droit à un logement décent, le droit à l'accessibilité numérique... ce sont des droits qui sont nés avec l'évolution du monde, des droits nouveaux, qu'on ne peut plus ignorer ou négliger actuellement. Heureusement dans la nouvelle Constitution proposée par la commission constitutionnelle, ces nouveaux droits ont été pris en compte et je remercie le CNT et la commission constitutionnelle pour cela.

Quelles sont les activités que vous menez sur le terrain pour atteindre vos objectifs ?

Comme je l'ai dit, nous sommes vraiment très jeune (officiellement reconnu le 5 juin 2017). Officiellement nous n'avons même pas encore un an d'existence légale. Mais nous avons déjà fait des publications sur certaines questions liées aux droits humains, nous avons également accordé des interviews à des médias (presse écrite, radio, télé... ). Nous avons aussi une page Facebook. Dans le but de nous faire connaître, nous avons adressé des correspondances à certaines institutions et ambassades... nous avons également eu des audiences avec Diakonia, le Directeur général de la défense des droits humains au ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. NDH-Burkina a pu aussi avoir certains partenaires qui ont promis de nous accompagner et nous attendons. Nous avons également soumis un projet à des partenaires et nous attendons leurs réponses. Nous avons participé à des séminaires de formation et à des conférences où nous avons été invités par des partenaires. En fonction de l'actualité des droits humains, nous essayons d'être présents sur le terrain et d'avoir un mot à dire en faisant avec les organisations partenaires des déclarations et des prises de position sur certains sujets d'actualité.

Il semble que votre organisation s'est farouchement opposée à la création des Koglweogo et à leurs interventions sur le terrain. Vous confirmez ?

Dire que nous nous sommes farouchement opposés à la création des Koglweogo, c'est un peu trop fort. Etant défenseur des droits humains, j'ai vu certaines pratiques des koglweogo qui m'ont révolté et j'ai maintes fois interpellé l'autorité à ce sujet à l'époque : je veux parler du ministre Simon Compaoré qui était responsable de la sécurité, et à chaque conférence de presse, je faisais tout pour être présent afin d'interpeler l'autorité. Je ne pouvais pas comprendre que, dans un Etat de droit digne de ce nom, on puisse maltraiter son semblable sur la base de simples soupçons. Et la présomption d'innocence ? C'est inadmissible, c'est révoltant. Même dans les gendarmeries, les commissariats de police, les tortures et autres sévices corporels sont interdits. Même la guerre a des limites pour reprendre un slogan de la Croix-Rouge. Je ne peux donc admettre que des groupes qui n'étaient même pas reconnus légalement puissent se permettre certaines pratiques condamnables. Nous avons essayé de dénoncer, d'interpeller... l'autorité a pu faire ce qu'elle pouvait faire. Elle a contribué à sensibiliser les Koglweogo mais certaines pratiques continuent même si cela a baissé d'intensité. On n'a pu trouver de solution à certaines dérives. Il est maintenant demandé à ces groupes de se constituer en association pour avoir une reconnaissance légale... donc on a laissé faire et le laxisme des autorités faisant, aujourd'hui les Koglweogo ont fini par devenir un mal nécessaire que j'essaie de comprendre mais pas d'accepter. En effet, si vous allez dans certaines régions comme l'Est du Burkina, les gens ne jurent que par les Koglweogo et il faut faire avec. Au Centre et au Plateau central, c'est la même chose. Avec une certaine complicité passive de l'autorité, les Koglweogo ont réussi à s'imposer et à avoir une certaine sympathie d'une partie de l'opinion nationale et aujourd'hui, il faut compter avec eux.

Comment appréciez-vous la situation des droits humains au Burkina ?

Dans le domaine des droits humains, rien n'est définitivement acquis. On peut être sur la bonne voie et du jour au lendemain basculer sur la mauvaise. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé après l'insurrection en 2014 et après le coup d'Etat du RSP en 2015. Il y a des rapports crédibles qui attestent que la situation peut changer à tout moment. Prenez les récents rapports du MBDHP ou d'Amnesty international sur le Burkina vous verrez. Mais de manière globale, je peux dire que des efforts sont faits par les autorités. C'est vrai que les violations des droits humains sont le fait de l'Etat, mais il y a les atteintes aux droits humains qui sont le fait des citoyens entre eux, exemple des Koglweogo. La question de droits humains est transversale et doit impliquer tout le monde. C'est pourquoi il ne faut jamais dormir sur ses lauriers dans ce domaine. Et je pense que nous avons un ministère qui fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens et de ses attributions. En matière de promotion et de défense des droits humains au Burkina, je dirai comme l'autre que « c'est bon, mais ce n'est pas arrivé ». Le Burkina peut faire mieux !

La situation des droits humains au Burkina Faso sera examinée les 7 et 8 mai 2018 à Genève au cours de la 30e session du groupe de travail sur l'Examen périodique universel (EPU). Vous qui avez déjà assisté à cet examen à Genève, quel commentaire pouvez-vous faire ?

Effectivement, j'ai eu la chance avec d'autres confrères journalistes d'assister à cet examen à Genève en 2013. En fait l'objet de notre voyage à Genève n'était pas d'assister à cet examen du Burkina. Nous avons été retenus suite à un appel à candidatures d'une ONG suisse qui soutient les médias à travers le monde : Gmédia Suisse. L'appel à candidatures a été organisé par la SEP qui avait pour président à l'époque Sy Cheriff. C'était pour une formation sur les droits humains et la torture. Et c'est à Genève que nous avons appris que le Burkina devait passer son EPU et nous avons fait le déplacement pour y assister. La ministre de la Justice et des Droits humains en ce temps était Julie Prudence Nignan/Somda dont certains membres de la délégation étaient étonnés de nous voir entrer dans la salle d'examen. Je crois que c'est un examen assez rigoureux qui se prépare sérieusement, sinon les experts du comité peuvent vous mettre la honte comme on dit. En effet, ces experts, qui sont en réalité les examinateurs, sont très bien informés de la situation des droits humains dans nos pays ; ce qui veut dire que vous ne pouvez pas mentir. A l'issue de l'examen, le comité fait des recommandations à prendre en compte dans la mesure où vous allez revenir la prochaine fois et ils vont chercher à savoir ce qui a été fait de leurs recommandations. Je comprends aisément pourquoi au Burkina cet examen est pris très au sérieux par le ministre et la Direction générale de la défense des droits humains au ministère de la Justice. C'est un examen qui permet au pays de s'évaluer et d'être évalué. C'est important. Je souhaite donc bonne chance à la délégation du Burkina à cet examen à Genève.

Avez-vous un appel à lancer par rapport à la question des droits humains au Burkina ?

L'expérience et le terrain tendent à montrer que les atteintes aux droits humains sont de moins en moins le fait de l'Etat ; ce qui veut dire que de plus en plus ce sont les citoyens qui sont responsables des atteintes aux droits humains et non l'Etat. Mais comme c'est l'Etat qui est le garant de ces droits, on voit toujours l'Etat. C'est pourquoi les organisations de défense et de promotion des droits humains doivent être soutenues pour qu'elles puissent continuer la sensibilisation et la formation des citoyens. Nous avons par exemple un projet de formation des responsables Koglweogo sur la question des droits humains malheureusement, nous n'avons pas encore eu le financement recherché mais nous ne perdons pas espoir. Il faut que certaines OSC se mettent vraiment au travail pour la protection des droits humains et de la démocratie au lieu de se mêler des bagarres politiques qui ne relèvent pas de leur compétence. J'aime souvent dire que le journaliste est le premier défenseur des droits humains au regard de son travail au quotidien. Ce n'est pas parce que je suis journaliste, mais j'ai beaucoup de respect pour la profession. Le combat pour les droits humains est un noble combat qu'il faut mener à tous les niveaux. Il n'y a pas de démocratie sans respect des droits humains. Je remercie et encourage tous les journalistes qui travaillent nuit et jour à donner l'information et à la promotion des droits humains et de la démocratie dans notre pays.