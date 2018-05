Afrique: CAMES - Plus de 10 mille élites africaines formées dans divers domaines

Ainsi, parmi les acquis engrangés, il a cité, entre autres, la promotion et la formation de plus de 10 mille élites africaines dans divers domaines, la mobilité des étudiants et la mise en place des outils de transformation des institutions d'enseignement supérieur de recherche grâce à l'autoévaluation et l'évaluation.

Le Conseil des ministres se tiendra le jeudi 31 mai et se focalisera sur les activités du CAMES et les recommandations du colloque.

Au cours du tête-à-tête entre ces deux personnalités, il a été également question du canevas du jubilé d'or du CAMES. « Les 28 et 29 mai 2018 seront consacrés aux travaux des experts du Conseil des ministres du CAMES. Le troisième jour sera dédié au colloque international sur la recherche et l'innovation.

Selon lui, les enjeux sont importants, d'autant plus que le savoir occupe une place prépondérante dans la création des richesses, le recul de l'ignorance et de la pauvreté.

Premier à être reçu, le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), Pr Bertrand Mbatchi, a affirmé être venu s'entretenir avec le président Kaboré sur l'organisation du Conseil des ministres du CAMES et la commémoration des 50 ans d'existence de l'institution qui se déroulera du 28 mai au 1er juin 2018 à Ouagadougou.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a successivement reçu en audience, le lundi 7 mai 2018 au palais de Kosyam, le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), Pr Bertrand Mbatchi et une délégation du bureau du cocus des femmes élues locales du Burkina Faso, conduite par Mme le maire de l'arrondissement n°12 de Ouagadougou, Rasmata Nadembèga.

