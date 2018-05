Zambie: Santé - Cinq pays africains vaccinent contre le choléra

La Zambie, l'Ouganda, le Malawi, le Soudan du Sud et le Nigeria organisent, conjointement, une vaste campagne contre la maladie.

La vaste campagne de vaccination contre la maladie des mains sales cible plus de deux millions de personnes à travers le continent. Selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette opération qui devrait s'achever mi-juin, est mise en œuvre par les ministères de la Santé des pays concernés, avec le soutien de l'OMS et des partenaires du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra (GTFCC).

Le Dr Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du vaccin, souligne que cette vaste campagne est une riposte d'une ampleur sans précédent à la vague d'épidémies de choléra qui traverse l'Afrique. Il affirme que le travail a été « dur pour constituer le stock et avoir suffisamment de vaccins pour être prêt à pratiquement toute éventualité. Mais vu le nombre croissant de personnes qui succombent actuellement à cette maladie terrible, mais évitable, il est plus que jamais évident qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'eau et de l'assainissement: c'est la seule solution durable à long terme aux épidémies de choléra ».

Pour sa part, le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, explique que le choléra resurgit à chaque saison des pluies et dévaste les communautés à travers l'Afrique. «Avec cette campagne historique de vaccination, les pays de la région montrent leur détermination à arrêter l'hécatombe due au choléra. Nous devons tirer parti de cette dynamique pour mettre en place une approche multisectorielle et veiller à ce que toute la population ait accès à l'eau potable et à un système d'assainissement, où qu'elle soit », espère-t-elle.

En quinze ans, de 1997 à 2012, à peine 1,5 million de doses de vaccins contre le choléra avaient été utilisées dans le monde. Rien qu'en 2017, près de onze millions de doses ont été distribuées, de la Sierra Leone au Bangladesh, en passant par la Somalie. Au cours des quatre premiers mois de 2018, ce sont plus de quinze millions de doses dont l'utilisation mondiale a déjà été approuvée.