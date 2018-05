"Durant ces travaux, a-t-il renseigné, nous nous évertuerons à positionner les projets des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (35 Km de Dakar) comme des opportunités pour les investisseurs du Golf et mettre en exergue l'appui de la Finance islamique dans la mise en œuvre du PSE".

Le PDG de l'AIIF a fait savoir que "d'importants thèmes" seront abordés lors de ces deux jours de ce forum international, dont "La Fine tech islamique et les opportunités pour l'Afrique", "La microfinance islamique et la finance islamique sociale, quelles sont les opportunités pour l'Afrique".

Si l'on en croit Mamadou Lamine Mbacké, l'institut africain de la finance islamique a formé plus de 2000 professionnels dans la sous-région et "est plus que jamais engagée à apporter sa contribution dans les efforts du gouvernement" visant à "faire du Sénégal un hub de la finance islamique" en vue de contribuer à l'émergence.

