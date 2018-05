Mauritanie: Energie et terrorisme au menu de la visite du Premier ministre malien

En matière de lutte contre le terrorisme, Nouakchott réaffirme son soutien à Bamako, comme le rappelle le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine : « C'est ce que nous faisons tous les jours en nous attaquant ensemble aux différents défis auxquels nous faisons face dans tous les domaines et notamment dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la circulation des personnes et des biens ».

A l'issue de sa visite, le Premier ministre malien est revenu sur les attaques de ces derniers jours. Pour Soumeylou Boubèye Maïga, elles sont dues aux pressions exercées sur les jihadistes par la force française Barkhane et l'armée malienne : « Nous allons continuer à exercer cette pression de manière à isoler totalement les groupes les plus radicaux des populations ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.