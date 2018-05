Burkina Faso: Russie 2018 - Canal+ innove pour vous faire voir le mondial autrement

«En route pour la coupe du monde de la FIFA Russie 2018 avec Canal+», tel est le slogan de Canal+ tout au long de ce mondial 2018. Etant ainsi au cœur de cette Coupe du Monde, Canal+ promet à tous ses téléspectateurs de leur faire vivre le meilleur de ce mondial avec ferveur et émotion. «Nous avons voulu innover puisque l'année 2018 pour nous, est placé sous le signe de la créativité.

C'est donc de pouvoir offrir des moments uniques à nos clients. Et cette conférence de presse depuis Paris est une façon pour nous de dire à nos clients qu'ils pourront suivre la coupe du monde avec des consultants de grandes qualités pour vivre des moments uniques», confie Aymé Makuta directeur général Canal+/Burkina.

En effet, toute la rédaction et les équipes de production des chaines Canal+ sport se mobilisent pendant les 25 jours de compétition pour couvrir cet évènement à travers un dispositif antenne exceptionnel.

Ainsi donc, la CDM de la FIFA 2018, c'est 100% de la compétition sur Canal+ sport 1 et Canal+ sport 2, plus de 200 heures de direct en qualité HD, 64 matchs, 32 équipes, 25 jours de compétition, 12 stades, 11 villes hôtes en Russie, 11 consultants, 5 équipes africaines et 1 champion du monde.

A chaque grand évènement sportif, Canal+ apporte un traitement éditorial unique et reconnu dans le monde du sport grâce à l'expertise des journalistes et consultants Canal+.

Pour cette 21è édition de la CDM de la FIFA, toute la rédaction sport de Canal+ sport et les équipes de production, soit plus de 50 personnes à Paris, en Russie et en Afrique, sont mobilisées pour offrir aux téléspectateurs, la possibilité d'être au plus près de cet évènement planétaire.

Anciens joueurs et entraineurs, ou experts du ballon rond, les consultants ont plusieurs points en commun. Leur parcours footballistique reconnu à l'international et en Afrique et la passion du football sans commune mesure.

Avec les journalistes de Canal+, c'est donc une équipe de choc réunie pour commenter tous les matchs, décrypter les enjeux, la composition des équipes et les acteurs clés, analyser les faits marquants etc.

Il s'agit notamment de Vincent Radureau, Malick Traoré, Charles M'buya,Lilian Gatounes, Stéphane Guy (journaliste), Patrick Mboma, Samuel Lobe, Diomansy Kamara, Kaba Diawara, Claude Le Roy, Fousseni Diawara, Philippe Doucet, Habib Beye, Jean-Alain Boumsong, José Pierre-Fanfan et Pape Diouf (consultants).

Des magazines pour être au cœur du mondial

«En route pour la coupe du monde de la FIFA Russie 2018»

Rendez-vous de 26 mn, ce magazine produit par la FIFA, propose des reportages sur les 32 équipes qualifiées.

A travers des interviews de joueurs et entraîneurs et des images d'archives sur les grands matchs des éditions passées, les abonnés Canal+ auront ainsi l'avantage de tout savoir sur la CDM de la FIFA 2018. L'émission passe tous les lundis à 17h00 sur Canal+ sport 1 du 16 avril au 4 juin 2018.

«Canal Russie club»

Charles Mbuya, Malick Traoré et Vincent Radureau présentent en alternance Canal Russie club. Ce magazine d'après-match remet en perspective chaque rencontre avec décryptage des enjeux et des acteurs grâce au regard avisé des consultants experts présents sur le plateau ce Canal+ sport.

Ils feront également un retour sur les plus belles actions en images, analyses et debrief des faits marquants et projections des matchs du lendemain. L'émission est diffusée en direct tous les soirs de compétition après le dernier match sur Canal+ sport 1.

«Coupe du monde de la FIFA Russie 2018»

Magazine en direct et en public, Vincent Radureau entouré des consultants, feront le point sur les principaux faits marquants de la compétition et des enjeux à venir. Débats, reportages et témoignages des experts seront aussi au rendez-vous.

La diffusion de cette émission sur Canal + sport 1 est prévue pour le 14 juin pour l'ouverture de la compétition ; le 28 juin à la fin de la phase de groupes ; le 3 juillet à la fin des 1/8 de finale ; le 7 juillet à la fin des ¼ de finale ; le 11 juillet à la fin des ½ finales et le 15 juillet pour la finale.

«Le prof de foot, saison 3 : le retour»

A l'occasion de ce mondial, Le prof de foot incarné par l'humoriste Digbeu Cravate, a toujours pour mission d'expliquer le foot aux téléspectateurs, surtout ceux qui croyaient tout savoir sur le ballon rond.

Dans cette nouvelle version, Le prof de foot descend sur la pelouse où il délivre ses leçons à un apprenti footballeur, l'humoriste Boukary, qui malgré sa bonne volonté est davantage apprenti que footballeur.

Pour une meilleure compréhension du football, seront abordés notamment le passement de jambes, le corner à la rémoise, tir du coup du pied et bien d'autres thèmes. La diffusion est prévue durant la CDM sur les chaines Canal+.

Un dispositif digital innovant

Et pour permettre à tous ses abonnés de vivre cet évènement comme s'ils y étaient et sans rien manquer, Canal+ met également en place un dispositif digital innovant.

Ainsi, pour rester informer en direct de toute l'actualité, le compte Messenger de la page Facebook canal+sportafrique permettra aux abonnés de rester connectés à l'ensemble des informations de leurs équipes préférées. Aussi, chaque jour de match, les abonnés Canal+ pourront retrouver sur Facebook en live, «La loge».

Journalistes et consultants leurs donneront en coulisses, leurs premières impressions et leurs sentiments sur les rencontres à venir.

Un live blog de la CDM sera également alimenté quotidiennement d'informations exclusives, de focus sur les équipes et joueurs, d'articles et d'analyses sur l'ensemble des protagonistes.

Sans oublié la live tv de my Canal qui permettra aux abonnés Canal + de regarder en direct, 100% des matchs de la compétition et toutes les émissions dédiées sur n'importe lequel de leurs écrans et ce, où qu'ils se trouvent.