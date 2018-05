Burkina Faso: Délocalisation du conseil des ministres - Le MPP salue « la justesse de la démarche »

La délocalisation des séances du Conseil des ministres participe du rapprochement souhaité par le gouvernement avec le Burkina de l'intérieur.Pour le parti du Soleil levant, l'Exécutif doit être perpétuellement aux petits soins de ses administrés et partager ses difficultés et ses espérances.

En allant au contact des Burkinabè, à l'occasion, le gouvernement du Burkina Faso innove et marque sa volonté de consolider l'Etat-Nation et prendre en même temps le pouls de notre société en constante mutation.

Pour le MPP, c'est une vision sage et prospective qui offrira l'opportunité aux décideurs de notre pays de toucher du doigt les réalités socioéconomiques du Burkina, de prendre la mesure de l'exécution du PNDES dans ses différentes composantes et prêter une oreille attentive aux préoccupations des populations.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.