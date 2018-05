Un bureau provisoire de 10 membres a été mis en place le 27 avril dernier par les producteurs qui se réclament frondeurs et majoritaires ; ils attendent et d'être reconnus légalement.

Comme nous ne voulons plus de lui et il refuse de démissionner, c'est pourquoi les 19 GPC se sont réunis pour élire un nouveau bureau. Nous interpellons les autorités de reconnaître ce bureau pour que ceux que nous avons élus continuent le reste du travail », a indiqué Daouda Tien producteur de coton à Sibi.

Nous l'avons convoqué (ndr le président de l'UDPC) pour demander un audit et il a refusé de nous recevoir », a expliqué Rasmané Sanogo producteur de coton et président de l'Organisation démocratique de la Jeunesse ODJ de Sibi, comme étant le premier reproche fait au président de l'UDPC de Sibi Lacina Ganou.

« Vous avez montré votre incompétence à diriger notre union départementale des producteurs de coton de Sibi. Pire, vous semez la division entre les producteurs ... Par conséquent et pour nous, à partir de ce jour 3 avril 2018, vous n'êtes plus notre président de l'UDPC de Sibi... » ; telle était la substance de ladite correspondance.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.