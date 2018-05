Burkina Faso: Délocalisation du conseil des ministres - 2020 est déjà là !

Et comme il veut constater de visu les choses, l'opportunité lui sera donnée de voir des écoles fermées, des populations en proie à la famine et à la soif, des femmes et des enfants fuyant les attaques terroristes et l'on en oublie.

C'est d'ailleurs pour cela que le pouvoir actuel a fait l'option de s'inscrire dans la continuité.Cette quasi-unanimité ne peut pas s'observer à propos de la délocalisation des Conseils des ministres à cause de son caractère populiste et dispendieux.

A cela, il faut certainement ajouter les énormes frais de mission qui seront servis à la pléthore de ministres, à d'autres fonctionnaires et agents publics chargés de mettre les petits plats dans les grands pour que nos illustres déplacés puissent « travailler » dans les conditions les meilleures. Et toute cette débauche de ressources pour quels résultats, peut-on se demander ?

Si ces personnalités de l'Administration sont incapables de prendre langue avec les populations autour de leurs préoccupations et de suivre l'évolution du Plan national de développement économique et social dans leurs circonscriptions administratives, l'on peut se poser la question de savoir pourquoi l'Etat a mis en place ces fonctions.

Selon l'Exécutif, cette initiative « permettra au gouvernement, en marge des travaux, d'échanger avec les populations sur leurs préoccupations et de constater de visu les différentes réalisations entrant dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES) ». Les objectifs avancés sont louables.

