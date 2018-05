Algérie: Ould Abbes appelle à défendre le bilan du président de la République sur les réseaux sociaux

Alger — Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes a appelé, lundi à Alger, les chargés de communication et des réseaux sociaux des mouhafadhates à "investir les réseaux sociaux pour mettre en avant le bilan des réalisations du président, Abdelaziz Bouteflika dans toutes les wilayas, notamment l'acquis que représente la sécurité et la stabilité".

"Je vous appelle à investir en force les espaces qu'offrent les réseaux sociaux pour mettre en avant le bilan du président de la République, et président du parti, Abdelaziz Bouteflika dans tous les domaines, notamment l'acquis de la sécurité et de la stabilité dont jouit aujourd'hui l'Algérie à travers toutes les wilayas et pour défendre, dans le respect et la politesse ces acquis", a déclaré M. Ould Abbes lors d'une réunion avec les chargés de communication et des réseaux sociaux des mouhafadhates.

Exhortant ces responsables à mettre à profit les réseaux sociaux pour "relever les insuffisances" au niveau des wilayas, M. Ould Abbes a soutenu que "l'initiative de son parti d'élaborer le bilan des réalisations du président de la République depuis 1999 a dérangé certaines parties", néanmoins, a-t-il dit, "le FLN poursuivra sa missions dans le respect de tous les partis politiques".

"Compte tenu de la sécurité et la stabilité qui règnent aujourd'hui en Algérie et du développement et de la prospérité dont jouissent les citoyens et vu toutes les colossales réalisations accomplies à travers tout le territoire national, le parti FLN a sollicité le président Abdelaziz Bouteflika, avec la déférence et le respect qui lui sont dus, à poursuivre sa noble mission", a-t-il indiqué, ajoutant que "cet appel traduit le désir de tous les militants et sympathisants du parti et le souhait de tous les citoyens et non seulement le parti".

A ce propos, M. Ould Abbes a appelé "toutes les formations politiques soutenant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et son programme à se rallier au parti FLN dans cette démarche", affirmant que son parti "n'est pas dans un optique de monopole et souhaite oeuver avec les autres partis soutenant le président Bouteflika comme une seule famille ayant un même objectif, à savoir la poursuivre ce qui a été réalisé". "Toute partie politique a le droit de s'exprimer en toute liberté", a-t-il affirmé.

Concernant la mise en place de la Coordination estudiantine "Jil Bouteflika", M. Ould Abbes a expliqué que "les étudiants, dont la majorité représente l'élite de demain, sont les témoins des réalisations du président de la République, à commencer par le rétablissement de la paix et de la stabilité, l'extinction du feu de la Fitna, la réhabilitation de la place de l'Algérie sur la scène internationale et la concrétisation du développement et de la prospérité au profit des citoyens à travers tout le territoire national", rappelant que "la Concorde civile puis la loi sur la Réconciliation nationale initiées par le président Bouteflika sont devenues une référence mondiale suivie par de nombreux pays".

Qualifiant de "minorité, les "séparatistes en Kabylie", le SG du parti FLN a rappelé que "cette région de l'Algérie est le rempart de la résistance". Il a mis l'accent, dans ce sens, sur la décision du président de la République portant officialisation de Tamazight langue nationale et la consécration de Yennayer (12 janvier) journée chômée payée outre ses instructions au gouvernement d'accélérer la mise en place de l'Académie de la langue Amazighe".

Par ailleurs, M. Ould Abbes a valorisé le message adressé par le président de la République à la famille de la presse à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse. Le SG du parti FLN a présidé ensuite la cérémonie du lancement du site électronique de son parti, dans sa "nouvelle version".

Lors de cette réunion, M. Ould Abbes a fait état du "ralliement de plusieurs APC", à l'instar de la commune de Douaouda et d'autres dans la wilaya de Laghouat".

A noter que les participants ont observé, à l'entame de leur réunion, une minute de silence et lu la Fatiha à la mémoire des victimes des crimes "d'extermination barbare" perpétrés par l'occupation française, le 8 mai 1945, contre le peuple algérien.

Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué final, rendu public en langues arabe et amazighe, mettant en exergue les réalisations du président de la République dans tous les secteurs ainsi que le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection des frontières et la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes.