Algérie: A son 20e jour de grève de la faim, Claude Mangin déterminée à poursuivre son mouvement

Une pétition lancée en ligne pour le respect du droit de visite de Claude Mangin a recueilli la signature de plus de 2100 personnes. Les signataires appellent le président Emmanuel Macron et son gouvernement à "mettre tout en œuvre pour que les autorités marocaines permettent à Claude Mangin-Asfari de pouvoir rendre visite à son mari Naâma Asfari".

La présidente de l'Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD), Régine Villemont, après avoir fait état de l'élan de solidarité et de soutien à Claude Mangin, exprimé par des associations françaises et étrangères, politiques, élus, militants, syndicalistes et médias, a évoqué un courrier du président français Emmanuel Macron dans lequel il instruit son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, "de prendre contact à ce sujet avec les autorités marocaines".

"Je suis assez déterminée de la résistance de mon corps, mais je reste déterminée", a dit cette militante de la cause sahraouie, dans une conférence de presse à laquelle ont pris part plusieurs représentants de médias français et des militants du mouvement associatif.

