Algérie: Intégration sociale des handicapés - Appel pour la généralisation des fermes pédagogiques dans les wilayas

La ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la femme a entamé sa visite à Annaba en inspectant les centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux au chef lieu de wilaya, où un stade de proximité a été inauguré, avant de visiter une école de non-voyants, un établissement pour enfance assistée et un foyer pour personnes âgées.

En inspectant les classes et ateliers pédagogiques dédiés à la prise en charge d'une trentaine d'autistes, dont l'âge oscille entre 5 et 14 ans, la ministre qui a qualifié la mission de prise en charge des autistes "de difficile", ce qui impose la contribution de toutes les parties concernées, a invité les parents à "s'impliquer dans la formation de cette catégorie de la société en vue de faciliter leur intégration".

Soulignant les contraintes de la prise en charge des handicaps lourds, notamment en ce qui concerne la catégorie des plus de 18 ans, Mme Eddalia a rappelé la convention signée entre son département et le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche permettant la formation de jeunes handicapés en vue de les qualifier pour des travaux dans ces fermes pédagogiques.

Au cours d'une visite de travail dans cette wilaya, la ministre a précisé que le nombre de fermes pédagogiques a atteint actuellement 32 établissements à l'échelle nationale, soutenant que ces structures "libèrent les personnes handicapées et leur assure une autonomie financière, des postes d'emploi temporaires et une formation avec accompagnement adapté".

Annaba — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a réitéré, lundi à Annaba, son appel pour la généralisation des fermes pédagogiques et centres d'aide par le travail (PAT) au profit des personnes aux besoins spécifiques à travers les wilayas du pays.

