Madagascar: 'Zay au Palais des Sports - Place aux retrouvailles !

Nary et son équipe ont depuis des années une tradition : donner au moins un concert au Palais des Sports. Cette année, le groupe ne dérogera pas à la règle et retrouvera ses fans le 13 mai.

Entre 'Zay et ses inconditionnels, l'histoire est encore loin de se terminer et la flamme, loin de s'éteindre ! Nary et ses compagnons de route sont toujours autant sollicités. Oui, ils ont plus de vingt ans de scène à leur actif, mais les années n'ont, en rien, altéré l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. Le groupe semble, au contraire, avoir gagné une seconde jeunesse. Chaque année, l'un et l'autre prennent plaisir à se retrouver au Palais des Sports. Cette année, 'Zay ne dérogera pas à la tradition. Le 13 mai, il sera donc au rendez-vous, au même endroit, mais pas exactement à la même heure. A cheval sur la ponctualité, le groupe, cette année, a décidé d'entamer le concert à 15h22. Les tickets sont en vente depuis quelques jours.

Pas évident. Ils étaient à peine sortis de l'adolescence quand Nary, Malala et leurs compagnons de route ont entamé leur aventure musicale. Ils étaient jeunes et rêvaient de suivre les pas de Mahaleo ou encore de Bodo, les grandes stars de leurs époques. Un pari qui n'était pas gagné d'avance. Malala se souvient : « Une fois, nous avions un concert de prévu. Nous avons répété pendant des jours. Nous nous sommes investis pour tout. Nous avons placardé nous-mêmes les affiches. Mais le jour du concert, devinez-quoi ? Il n'y avait personne, au sens propre du terme ». En fait, il n'y avait dans l'assistance que leur famille et leurs amis proches. « Grosse déception pour nous, mais sans ces petites choses, ces obstacles, nous ne serions pas le groupe que nous sommes aujourd'hui ». Depuis, 'Zay a fait beaucoup de chemins. Il a réussi à s'imposer dans le milieu musical.