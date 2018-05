Madagascar: Orlando Robimanana - A la rencontre des jeunes de Manakara

Un tour d'horizon édifiant où Orlando Robimanana se distingue des autres politiciens quand il affirme qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ensemble avec les jeunes de Manakara, il a abordé des sujets qui lui tenaient à cœur, notamment la nécessité d'assainir les finances publiques, la réforme de l'éducation et du système éducatif, afin d'en faire bénéficier les nécessiteux, la sécurité mais également les voies et moyens pour permettre à notre économie de décoller.

Il va même plus loin en disant que ce sont toujours ces gens qui nous gouvernent ou les étrangers qui tirent partie de nos richesses naturelles voire même de toutes les affaires qui marchent. L'Etat à la fois juge et partie met son nez dans tout ce qui bouge et tout ce qui peut rapporter de l'argent.

Des explications suivies de débats sur la vie de la Nation pour que chacun sache où il va et ce qui lui reste à faire. C'est le pari qu 'a tenu Orlando Robimanana lors du « Mada Raid » du week-end dernier à Manakara où il a tenu une conférence pour les jeunes et les moins jeunes de cette ville.

