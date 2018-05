Madagascar: Vulgarisation des TIC - Une nouvelle bibliothèque numérique à Mahajanga

Par ailleurs, dans le cadre du projet présidentiel « Numérique pour tous », le lycée Philibert Tsiranana et le Lycée technique de Mahajanga ont été dotés de matériels informatiques. Toujours en marge de cette mission à Mahajanga, l'équipe du ministère a effectué une sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Plus de 300 parents d'élèves du lycée ont assisté à cette séance. D'autres actions de vulgarisation vont suivre dans toutes les régions de l'Ile, d'après les informations.

« L'impact de cette initiative se fera certainement ressentir dans les résultats scolaires que ces élèves obtiendront cette année et même dans le futur, car les applications informatiques installées vont améliorer la motivation et l'intérêt des élèves qui les emploient», a annoncé Neypatraiky André Rakotomamonjy, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN), non moins, ancien élève du Lycée Notre Dame de Mahajanga, dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration.

Une nouvelle bibliothèque numérique vient d'être inaugurée pour le lycée Notre Dame de Mahajanga, pour la vulgarisation des TIC. À l'instar des autres villes, les élèves du lycée Notre Dame de Mahajanga bénéficient désormais de cette infrastructure. Un espace équipé en matériels NTIC (ordinateurs avec logiciel, immobilier, connexion internet, imprimante, etc.), avec lequel les élèves pourront désormais effectuer des recherches et des consultations d'ouvrages en ligne.

